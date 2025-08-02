В Польше начались раскопки бункера СС, где может быть Янтарная комната
На территории бывшего военного полигона войск СС на севере Польши начались археологические раскопки. Специалисты считают, что здесь может быть найден утраченный шедевр — Янтарная комната. Об этом сообщает портал O2 со ссылкой на местные власти.
Фрагмент восстановленной Янтарной комнаты в Екатерининском дворце в Пушкине (бывшее Царское Село)
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Управление по охране памятников в Гданьске выдало разрешение на проведение исследований в ранее не обследованном районе. Представитель управления Марцин Тыминьский рассказал, что в 1943 году на этом месте действовал полигон войск СС, вокруг которого располагались бункеры-хранилища. «Некоторые данные позволяют предполагать, что там может находиться даже Янтарная комната»,— добавил он.
Янтарная комната была создана в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и впоследствии оказалась в коллекции российских императоров в Царском Селе. Во время Великой Отечественной войны немцы вывезли ее в Королевский замок Кенигсберга (ныне Калининград). В конце войны, незадолго до штурма города советскими войсками весной 1945 года, комната исчезла.
К 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году Янтарная комната была реконструирована в Екатерининском дворце.