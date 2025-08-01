RBI построит санаторный комплекс «Репин» в Курортном районе Петербурга

Группа RBI получила разрешение на строительство нового санаторного комплекса «Репин» в Курортном районе Санкт-Петербурга, всего в 200 метрах от берега Финского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект санатория «Репин» в Курортном районе Петербурга от группы RBI Фото: Пресс-служба компании RBI Проект санатория «Репин» в Курортном районе Петербурга от группы RBI Фото: Пресс-служба компании RBI Следующая фотография 1 / 2 Проект санатория «Репин» в Курортном районе Петербурга от группы RBI Фото: Пресс-служба компании RBI Проект санатория «Репин» в Курортном районе Петербурга от группы RBI Фото: Пресс-служба компании RBI

Проект включает шесть корпусов на 84 номера: с рестораном, оздоровительным центром, паркингом на 60 машиномест и жилыми помещениями площадью около 7300 кв. метров. Завершить строительство планируется к 2028 году.

Комплекс оснастят четырехступенчатой системой очистки воды, тихими лифтами и технологиями энергосбережения. Все процессы будут цифровыми, а безопасность обеспечит круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Архитектура — скандинавский минимализм, в окружении парка, спортивной и детской площадок. На территории появится парк с зонами для медитации и отдыха, спортивная и детская площадки, а также арт-объект петербургских скульпторов Владислава Муханова и Ивана Зубарева.

Для санатория использованы камни из месторождения в Ольгино — того самого, откуда был взят гром-камень для памятника Петру I на Сенатской площади.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что гендиректором ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"», который входит в «Группу ЛСР» с лета 2021 года, стал экс-председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

Александра Хренкова