Безработица в США в июле выросла до 4,2%

В июле уровень безработицы в США достиг 4,2%, месяцем ранее она составляла 4,1%. Число безработных в стране осталось практически неизменным — 7,2 млн человек. Такие данные приводятся в ежемесячном отчете Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США.

В июле американская экономика добавила всего 73 тыс. новых рабочих мест. Это значительно меньше, чем прогнозировали аналитики, ожидавшие прироста в 100-109 тыс. рабочих мест. Кроме того, Минтруд США пересмотрел ранее заявленные данные о новых рабочих местах за май и июнь, значительно их снизив. Так, если изначально сообщалось, что в мае их добавилось 144 тыс., то после пересмотра осталось только 19 тыс., а в июне лишь 14 тыс. от заявленных 147 тыс.

По мнению ряда экономистов, которых ранее цитировала The Wall Street Journal, неточность в данных может быть связана с нехваткой сотрудников у самого Минтруда США после масштабных сокращений, проведенных администрацией Дональда Трампа.

Как считает экономист Capital Economics Томас Райан, в июльском отчете BLS «мало поводов для радости». Средний показатель новых рабочих мест за последние три месяца составил «тревожно низкие 35 тыс.— цифра, которую трудно истолковать иначе, чем еще один признак застопоривания найма даже при замедлении роста населения». Эксперты сходятся во мнении, что с учетом этих данных велика вероятность снижения процентных ставок в сентябре.

Алена Миклашевская