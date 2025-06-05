WSJ: экономисты сомневаются в точности данных по инфляции в США

Специалисты по экономике подвергли сомнению данные по инфляции в США после того, как Министерство труда заявило, что нехватка сотрудников мешает ему проводить ежемесячное исследование в необходимых масштабах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, некоторые экономисты увидели пробелы в отчете по инфляции за апрель, опубликованном Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США. Они обратились в бюро за более подробными данными, но им сообщили, что из-за приостановки найма новых сотрудников ведомству пришлось сократить число городов и компаний, в которых проводится сбор информации о ценах.

BLS собирает данные не только в интернете, но и в обычных магазинах и фирмах. Для этого сотни сотрудников ведомства регулярно ездят по стране. Однако из-за нехватки людей BLS стало все чаще отказываться от отправки сотрудников в некоторые американские города.

Как отмечает WSJ, по мнению ряда экономистов, нехватка сотрудников в бюро ставит под сомнение качество недавних и будущих отчетов об инфляции. «Им приходится прибегать к менее точным методам, чтобы заполнить пробелы»,— считает экономист консалтинговой компании Inflation Insights Омаир Шариф.

Напомним, что в январе президент США Дональд Трамп и его администрация начали масштабные увольнения федеральных служащих и заморозили наем новых сотрудников. Неизвестно, связаны ли проблемы BLS с этим. В бюро и Министерстве труда не ответили на запрос WSJ.

Яна Рождественская