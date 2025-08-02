Главные анонсы 4–10 августа
Важные и интересные события предстоящей недели
4 августа, понедельник
В Москве состоится финал IV чемпионата «Время первых» госкорпорации «Ростех».
В Москве в кинотеатре «Художественный» пройдет летний архитектурный фестиваль.
5 августа, вторник
Районный суд Кишинева вынесет приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
6 августа, среда
Состоится первый тестовый морской рейс между Сочи и абхазским Сухумом.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий принесет присягу.
7 августа, четверг
Вступят в силу новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда стран.
В китайском Чэнду откроются Всемирные игры 2025 года.
8 августа, пятница
Авиакомпания S7 возобновляет полеты из Москвы в Геленджик.
9 августа, суббота
В Московской области на арене «Мытищи» состоится матч звезд хоккея с участием Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и других звезд.
В Москве на Поклонной горе пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».
10 августа, воскресенье
В Москве пройдет велофестиваль La Strada Fest и велогонка La Strada.
В Москве на территории спорткомплекса «Лужники» состоится легкоатлетический «Забег 2030».