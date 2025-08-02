Главные анонсы 4–10 августа

4 августа, понедельник

В Москве состоится финал IV чемпионата «Время первых» госкорпорации «Ростех».

В Москве в кинотеатре «Художественный» пройдет летний архитектурный фестиваль.

5 августа, вторник

Районный суд Кишинева вынесет приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

6 августа, среда

Состоится первый тестовый морской рейс между Сочи и абхазским Сухумом.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий принесет присягу.

7 августа, четверг

Вступят в силу новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда стран.

В китайском Чэнду откроются Всемирные игры 2025 года.

8 августа, пятница

Авиакомпания S7 возобновляет полеты из Москвы в Геленджик.

9 августа, суббота

В Московской области на арене «Мытищи» состоится матч звезд хоккея с участием Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и других звезд.

В Москве на Поклонной горе пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».

10 августа, воскресенье

В Москве пройдет велофестиваль La Strada Fest и велогонка La Strada.

В Москве на территории спорткомплекса «Лужники» состоится легкоатлетический «Забег 2030».