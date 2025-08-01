Первый регулярный рейс из Саудовской Аравии прибыл в Москву

Во Внуково приземлился самолет Airbus A320, прилетевший из Эр-Рияда, следует из онлайн-табло аэропорта. Это первый регулярный рейс между Саудовской Аравией и Россией.

Самолет вылетел в 8:42 и приземлился в 13:46 мск. Рейс выполнила саудовская авиакомпания Flynas. Из данных на сайте авиаперевозчика следует, что рейсы в Москву будут выполняться три раза в неделю.

Осенью будут запущены рейсы из Саудовской Аравии в Шереметьево. Их будет выполнять Saudia Airlines.

Подробнее о запуске авиасообщения — в материале «Ъ FM» «Саудовскую Аравию отправляют на взлет».