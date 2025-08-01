ГСУ СКР по Москве возглавил выходец из Дагестана

Генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев назначен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по городу Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Дагестанское управление СКР Дмитрий Беляев возглавлял с сентября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев

Фото: Официальный канал Главы РД Генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев

Фото: Официальный канал Главы РД

«Я лично нашел в нем надежную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем,— написал господин Меликов.— Под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также убийств и других тяжких и особо тяжких деяний. Благодаря слаженной работе удалось раскрыть ряд резонансных преступлений, направить в суд уголовные дела в отношении глав муниципалитетов и чиновников, виновных в хищении бюджетных средств».

Только в этом году завершено расследование 859 уголовных дел, что на 3,2% больше, чем в прошлом, уточнил глава региона. Он также добавил, что за большой вклад в укрепление законности и справедливости в республике Дмитрий Беляев представлен к высокой государственной награде Дагестана.

К числу громких дел, расследование которых велось под руководством Дмитрия Беляева, относятся также дела о взрыве на АЗС в сентябре прошлого года в Махачкале, теракте в столице Дагестана в мае этого года, дело о взятках, возбужденное в отношении экс-замминистра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, расследование хищений в местном отделении Пенсионного фонда, дело об убийстве доставленного в отдел полиции по Советскому району Махачкалы Курбана Далгатова, фигурантами которого стали 13 сотрудников уголовного розыска.

Исполнять обязанности руководителя дагестанского управления СКР будет генерал-майор юстиции Александр Супрун, с мая 2023 года занимающий в ведомстве должность первого заместителя руководителя. Руководивший ГСУ СКР по Москве генерал-майор Андрей Срижов покинул ведомство в июле. По некоторым данным, он планирует продолжить службу в Генпрокуратуре.

Юлия Рыбина, Махачкала