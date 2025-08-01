В Лесото ввели чрезвычайное положение из-за безработицы после пошлин Трампа

Правительство Лесото объявило чрезвычайное положение из-за возможных 50-процентных пошлин со стороны США, сообщает The Wall Street Journal. Эти меры направлены на поддержку экономики и борьбу с безработицей среди молодежи.

Министр торговли Лесото Мохети Шелиле заявил, что швейная промышленность, которая сильно зависит от экспорта в США, составляет значительную часть ВВП в сумме $2,3 млрд. США покупают почти 20% продукции Лесото, включая товары для брендов Levi’s и Reebok.

Угроза пошлин уже привела к сокращению заказов, остановке производственных линий и увольнениям. Господин Шелиле сообщил, что американская лоббистская группа, якобы связанная с членами семьи Трампа, предложила Лесото заплатить $1,5 млн за кампанию по отмене пошлин. Власти Лесото отказались от этого предложения.