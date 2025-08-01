Минобороны России сообщило об уничтожении 1,5 тыс. БПЛА за неделю

Средства ПВО сбили 1446 беспилотников ВСУ за неделю. Также уничтожено шесть управляемых авиационных бомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие сбили шесть реактивных снарядов HIMARS, три снаряда системы залпового огня Vampire и ракету большой дальности «Нептун».

С 26 июля по 1 августа российская армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Вчера военное ведомство отчитывалось об ударе по военному аэродрому ВСУ, а также складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА.