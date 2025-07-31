Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы РФ сегодня ночью ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Целью стали военный аэродром, а также склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА. Для этого применялись беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, заявили в ведомстве.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены»,— говорится в пресс-релизе. Кроме того, российская армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах. Силы ПВО сбили за сутки 169 БПЛА.

Вчера военное ведомство отчитывалось об ударе по транспортной инфраструктуре и складу робототехнических комплексов ВСУ.