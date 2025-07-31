В России выросло число ДТП с водителями-детьми

В России за полугодие увеличилось на 13% число ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Об этом сообщили в Научном центре БДД МВД России.

В ведомстве отметили, что зарегистрировано 288 аварий, в которых дети-водителями управляли «питбайками», еще 43 — с квадроциклами. По данным МВД, в этих инцидентах погибли 12 человек, еще 291 получили ранение. Смертность детей-водителей увеличилась почти на 7%.

Полиция сообщила, что за полугодие сократилось число аварий с участием людей на средствах индивидуальной мобильности, к таковым, например, относятся электросамокаты и моноколеса. Количество ДТП сократилось на 20% год к году.