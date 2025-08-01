«Леста Игры» может возобновить переговоры о покупке «Войны миров» у 1C
Компания «Леста Игры» рассматривает возможность возобновления переговоров о приобретении проекта «Война миров: Сибирь» у 1CGame Studios, сообщили «Ъ» источники на игровом рынке. Сделка может включать переход команды разработчиков во главе с креативным продюсером Альбертом Жильцовым.
«Война миров: Сибирь» — игра в жанре альтернативной истории о вторжении инопланетян в 1896 году.
По оценкам собеседников издания, стоимость проекта составляет около $30 млн, включая уже вложенные $10 млн в разработку.
Переговоры велись до перехода «Лесты» под управление Росимущества в июне 2025 года. Сейчас перспективы сделки зависят от позиции нового руководства компании, которым с 31 июля стал экс-глава VK Борис Добродеев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Видеоигровой глобализм».