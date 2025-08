Видеоигровой глобализм

По данным “Ъ”, «Леста Игры» в ближайшее время может вернуться к переговорам о выкупе проекта «Война миров: Сибирь» от 1CGame Studios. Речь идет также о переходе в компанию креативного продюсера студии Альберта Жильцова и его команды. По оценкам собеседников “Ъ”, стоимость проекта составляет около $30 млн, $10 млн уже было вложено в разработку. Участники рынка полагают, что сделка позволит расширить продуктовый портфель «Лесты», а также помочь команде «Войны миров» привлечь дополнительные инвестиции.

Один из крупнейших участников видеоигрового рынка — компания «Леста Игры» (игры «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz) до перехода во владение Росимущества (с 11 июня) вела переговоры с 1CGame Studios о выкупе проекта «Война миров: Сибирь», рассказали “Ъ” два источника на рынке видеоигровой разработки и гендиректор одной из студий. По их словам, сделка также предполагала компенсацию за переход в компанию креативного продюсера 1CGame Studios Альберта Жильцова и его команды. Другие источники “Ъ” не исключают возврата к обсуждению сделки в ближайшее время. Представитель «Леста Игры» отказался от комментариев, в 1C (головная компания разработчика) не ответили “Ъ”.

«Мы знакомы с "Лестой" очень много лет. Я даже назвал бы нас друзьями. Мы обсуждали, что можем делать вместе. Очевидно, сотрудничество бы усилило обе стороны»,— отметил господин Жильцов, не уточняя детали переговоров. Топ-менеджер добавил, что на данный момент не планирует переходить в другую компанию и продолжает работать над проектом «Война миров: Сибирь».

Старая команда «Лесты» в лице Гаухар Алдыяровой действительно вела переговоры с 1CGame Studios и господином Жильцовым, знает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией: «Но сейчас все эти процессы находятся на стопе, поскольку планов государственных управляющих или планов Бориса Добродеева (экс-гендиректор VK, с 31 июля назначен новым гендиректором "Лесты".— “Ъ”) никто не знает. И пойдет ли команда 1CGame Studios на сделку с учетом нового управляющего — тоже сомнительно». Сама стоимость «Войны миров» составляет около $30 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 июля), оценивают собеседники, около $10 млн (803 млн руб.) уже было вложено в разработку.

Первоначально «Леста» была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась только разработкой World of Warships («Мир кораблей»). Но после начала боевых действий на Украине и последовавших санкций Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала «Лесты». Последняя перешла к Малику Хатажаеву (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении, см. “Ъ” от 8 июля 2022 года). В сентябре 2022 года он переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул себе. В середине июля 2025 года после судебного разбирательства три компании-разработчика (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва»), связанные с «Лестой», перешли в собственность Росимущества. Активы компании, согласно материалам Генпрокуратуры, оценивались в 135 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 июня).