Верховный суд усомнился в секретности инструкций для вебкам-студий

Верховный суд (ВС) РФ поставил под сомнение, могут ли инструкции по открытию вебкам-студии считаться ноу-хау. Поводом стал спор между предпринимателями: покупатель информации заявил, что приобретенные «секреты производства» легко найти в открытых источниках, и просил признать договор незаключенным.

ИП Сергей Лебедев купил у ИП Антона Иванова права на «секрет производства» — инструкции по созданию вебкам-студии. Однако позже выяснилось, что аналогичные данные есть в свободном доступе. Лебедев подал иск о признании сделки незаключенной, но арбитражные суды отказали, посчитав, что ноу-хау — это «обобщение опыта», а не обязательно уникальные данные.

ВС отменил эти решения, указав, что суды должны проверять, действительно ли переданная информация соответствует критериям ноу-хау: коммерческой ценности, необщедоступности и конфиденциальности. Кроме того, высшая инстанция не исключила, что сделка могла нарушать закон, и направила дело на пересмотр.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Вебскам».