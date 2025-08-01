Верховный суд РФ (ВС) усомнился, что инструкции по открытию вебкам-студии являются секретом производства. У покупателя ноу-хау возникли претензии к информации, поскольку она легко находилась в интернете, то есть на самом деле, по его мнению, не являлась секретом. В связи с этим приобретатель обратился в суд и потребовал признать соглашение незаключенным, но получил отказ. Однако ВС поддержал истца и сделал выводы, которые, по оценке опрошенных “Ъ” юристов, изменят подход к разрешению споров вокруг ноу-хау.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС не позволил арбитражным судам уклоняться от оценки ноу-хау. Такую позицию высшая инстанция заняла в тяжбе, история которой началась в ноябре 2022 года, когда ИП Сергей Лебедев купил по лицензионному договору у ИП Антона Иванова права на секрет производства. Судя по объявлению господина Иванова в каталоге франшиз на сайте Бизнесменс.ру, фактически речь шла о продаже модели готового бизнеса — вебкам-студии — с инструкциями по подбору помещения, списком оборудования и необходимых программ.

Однако после передачи информации у предпринимателей возникли разногласия, которые в досудебном порядке разрешить не удалось. Продавец утверждал, что передал ноу-хау, но покупатель настаивал, что на самом деле все «секреты» можно легко найти в интернете. В связи с этим господин Лебедев обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с требованием признать соглашение незаключенным и обязать продавца вернуть денежные средства, уплаченные за секрет производства.

Впрочем, все инстанции вплоть до окружной кассации иск отклонили. Суды указали, что ноу-хау являлось обобщением предпринимательского опыта, который не обязательно должен быть результатом творческой деятельности или находиться под режимом коммерческой тайны.

А был ли секрет

Сергей Лебедев не смирился с таким исходом и подал жалобу в ВС. Предприниматель настаивал, что в договоре должен быть согласован «конкретный результат интеллектуальной деятельности», а его здесь не было (см. “Ъ” от 20 мая). В итоге спор рассмотрела экономколлегия ВС, которая 30 июля опубликовала решение, дав в нем подробные разъяснения.

Высшая инстанция сослалась на положения Гражданского кодекса РФ (ГК) о смешанных договорах и отметила, что в соглашении могли содержаться пункты не только о передаче прав на использование секрета производства, но и на оказание консультационных услуг. При этом предприниматели в любом случае должны были утвердить все существенные условия, обозначив конкретное ноу-хау, следует из определения.

Согласно позиции ВС, нижестоящим инстанциям следовало разобраться, а был ли вообще секрет производства, соответствующий требованиям ГК,— критериям коммерческой ценности, необщедоступности, принятия мер по соблюдению конфиденциальности. Отдельно коллегия судей отметила, что исключительное право на ноу-хау «действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений».

Помимо этого у ВС возникли подозрения, что договор нарушает закон. Экономколлегия упомянула ст. 169 ГК, по которой ничтожными являются сделки, «совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». При этом в случае выявления признаков преступления суду и вовсе необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы, напомнил ВС. В результате дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Поворот в практике

По мнению советника практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артема Евсеева, подход ВС «представляет собой заметный поворот в судебной практике, связанной с лицензионными договорами на ноу-хау». Раньше суды не проводили проверку реальной коммерческой ценности передаваемой информации, рассказывает господин Евсеев. Сейчас же экономколлегия сориентировала нижестоящие суды на анализ среди прочего существа передаваемой информации и действительных намерений сторон, говорит партнер АБ «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин.

Артем Евсеев считает, что позиция ВС заслуживает одобрения, поскольку побуждает суды учитывать реальный экономический смысл отношений. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али признает, что выводы экономколлегии защитят от «недобросовестных игроков рынка, которые продают кота в мешке», не всегда заранее раскрывая, что именно они передадут под видом ноу-хау.

Но юристы отмечают, что решение ВС несет в себе и риски. В частности, франчайзи смогут использовать ошибки в юридической упаковке франшизы, чтобы обосновать возврат денег после того, как они не получили прибыль от проекта, предупреждает господин Али. К тому же снижается предсказуемость и юридическая определенность. «Если ранее стороны могли рассчитывать, что при должной формализации соглашение будет защищено законом, то теперь суд получает возможность пересматривать достигнутые договоренности. Поэтому, вероятно, придется заказывать экспертные заключения»,— указывает Артем Евсеев. Но среди юристов есть и другие мнения. Управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит утверждает, что позиция ВС ничего в судебной практике не меняет, так как во многом состоит из цитирования норм права.

При новом рассмотрении, говорит руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, арбитражному суду предстоит разобраться в природе заключенного сторонами соглашения. По мнению Артема Евсеева, здесь имел место смешанный договор с преобладанием элементов лицензионного соглашения. Но если выяснится, что секрет производства на самом деле неохраноспособен, скорее всего, можно будет вести речь об оказании консультационных услуг, полагает господин Зуев.

По вопросу вокруг ничтожности договора Артем Евсеев поясняет, что «само по себе использование эротического контента не является противоправным, тогда как распространение порнографии запрещено». В связи с этим суду предстоит установить также фактическое содержание услуг, продолжает он.

Ян Назаренко