Уиткофф посетит Газу для подготовки плана гуманитарной помощи

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит 1 августа сектор Газа для разработки плана по увеличению объемов гуманитарной помощи анклаву. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби поедут в Газу, чтобы осмотреть существующие пункты распределения, разработать план доставки большего объема продовольствия и встретиться с местными жителями»,— сказала пресс-секретарь (цитата по CNN). Госпожа Левитт подчеркнула, что по возвращении дипломаты предоставят отчет президенту США Дональду Трампу.

Сегодня, по информации Reuters, господин Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На переговорах они коснулись темы гуманитарной обстановки в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что самый быстрый способ закончить гуманитарный кризис в Газе — это капитуляция «Хамас» и освобождение заложников.