Суд отклонил апелляцию Конора Макгрегора по делу об изнасиловании

31 июля суд Дублина отклонил апелляцию экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора по делу о сексуализированном насилии. Об этом сообщает газета Irish Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным в изнасиловании женщины по имени Никита Ни Лаймхин. Инцидент произошел в 2018 году в дублинском отеле, гражданский иск был подан в 2021 году. Макгрегор не отрицал половой акт, однако уверял, что он произошел по обоюдному согласию. Согласно решению суда, Макгрегор должен выплатить пострадавшей €250 тыс. в качестве компенсации.

Макгрегору 37 лет. На его счету 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Он владел чемпионскими поясами UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Свой последний бой ирландец провел в 2021 году. В поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 он сломал ногу, встреча была завершена в первом раунде.

Таисия Орлова