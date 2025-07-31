В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за сбоев интернета

Власти Орловской области ведут переговоры с операторами мобильной связи о пересмотре тарифов, сообщил губернатор Андрей Клычков во «ВКонтакте».

По словам главы региона, он получает много жалоб от жителей на ухудшение качества связи. В регионей повышенными мерами безопасности из-за выросшей угрозы опасности беспилотников ВСУ. «По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи. Вопрос не может решиться мгновенно, но мы работаем над решением»,— отметил господин Клычков.

Власти планируют расширить сеть бесплатного Wi-Fi в общественных местах. Губернатор сообщил, что уже поручил проработать создание альтернативных источников связи, чтобы у жителей городов и сел был постоянный доступ к интернету.