Чистая прибыль НОВАТЭК по РСБУ в первом полугодии сократилась в четыре раза

Чистая прибыль газодобывающей компании НОВАТЭК (MOEX: NVTK) по РСБУ в минувшем полугодии составила 26 млрд руб. За аналогичный период в прошлом году показатель равнялся 108,2 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка при этом в I полугодии почти не изменилась, составив 439,9 млрд, против 436,6 млрд руб. Существенно сократились доходы от участия компании в других организациях — на 83% (до 11,21 млрд руб.). Себестоимость продаж компании выросла на 9,8%, — до 285,7 млрд руб.