В Оренбурге арестовали начальника исправительной колонии Нуржигита Бикбау

В Оренбурге Центральный районный суд поместил в СИЗО начальника ФКУ ИК-1 областного УФСИН Нуржигита Бикбау. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале-мае этого года начальник колонии скрыл сведения «о нарушении установленного порядка отбытия наказания одним из осужденных для создания возможности замены ему неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания». С этой целью была подготовлена подложная положительная характеристика и сведения о поощрениях и взысканиях.

По данным из открытых источников, ранее Нуржигит Бикбау возглавлял Исправительную колонию № 2 в Ульяновской области.

Сабрина Самедова