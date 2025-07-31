Старый ампир рухнул

В среду вечером на Коммунистической улице в Уфе обвалилась стена бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума. Жертв и пострадавших не было: в прошлом году здание признано аварийным и с тех пор не используется. Инцидент привлек внимание прокуратуры и следователей СКР. Также выяснилось, что поврежденное здание — памятник архитектуры эпохи «советского неоклассицизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины разрушения памятника архитектуры установят следователи СКР

Фото: Идэль Гумеров Причины разрушения памятника архитектуры установят следователи СКР

Фото: Идэль Гумеров

Прокуратура Башкирии и следственный отдел по Кировскому району Уфы регионального управления СКР выясняют обстоятельства крушения стены здания на Коммунистической улице. Правоохранительные органы, в числе прочих, проверят, как ответственные лица и учреждения содержали и обслуживали сооружение, внесенное в список выявленных объектов культурного наследия.

Здание является студенческим общежитием Башкирского кооперативного техникума. Его строительство началось в июле 1953 года — за два года до постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», в котором критиковались проекты, насыщенные декором и «показным украшательством». Поэтому архитекторы из треста «Башпроект» успели внести в эскизы элементы в стиле «сталинского ампира» — парадный фасад с четырехколонным портиком, а также балконы и карнизы. Авторы задумывали, что дом составит единый ансамбль с другими сооружениями кооперативного движения в центре Уфы, в том числе с главным зданием Башпотребсоюза на улице Ленина, построенным в 1930-е годы.

Генподрядчиком объекта стал трест «Уфастрой». 27 октября 1958 года приемная комиссия разрешила эксплуатацию студенческого общежития на 200 мест.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии Уфы, с 2010 года здание находится в оперативном управлении Башкирского кооперативного техникума (учредитель — Башпотребсоюз). Кроме того, по данным из открытых источников, на первом этаже в разное время располагались офисы коммерческих организаций.

В апреле 2017 года приказом Башкультнаследия студенческое общежитие было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия как памятник архитектуры.

В акте государственной историко-культурной экспертизы, составленном кандидатом исторических наук Владимиром Рубиным, говорится, что здание на Коммунистической, 52а, «обладает высокой историко-культурной значимостью», так как «является неотъемлемой частью среды, территории, формируя историко-культурный каркас улицы Коммунистической (на момент строительства — улицы Сталина) и города Уфы». Кроме того, заключил эксперт, сооружение «сохраняет историческую память о советской эпохе, архитектурном стиле — советском неоклассицизме ("сталинском ампире")».

Между тем, следует из прикрепленного к результатам экспертизы техпаспорте объекта от 2008 года, в фундаменте, стенах, перегородках, перекрытиях и отмостках имелись трещины, а степень износа здания оценивалась в 50%.

Вечером 30 июля часть стены здания обрушилась примерно на треть ширины со второго по четвертый этаж. Также поврежден карниз, над первым этажом, прогнулась крыша. Парадная сторона памятника архитектуры не пострадала.

По информации «Ъ», из органов власти первым на место происшествия прибыл начальник Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин, затем — сити-менеджер Ратмир Мавлиев и его заместитель Денис Ганиев. Также на месте происшествия работали временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Башкирии Алексей Головко и первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский. Ночью спасатели разбирали завалы, работы продолжились и утром.

В 14:45 31 июля Управление гражданской защиты Уфы сообщило о завершении работ по демонтажу разрушенной стены. «Нависающие конструкции, которые представляли угрозу безопасности людей, были демонтированы. Последующее устранение поврежденной части здания теперь лежит на собственнике»,— отметили в ведомстве.

Жертв и пострадавших в ЧП не было: в 2024 году общежитие было признано аварийным и расселено. Вместе с тем предположения Telegram-каналов о возможном сносе были опровергнуты — по информации телеканала РБК Уфа, снос общежития не готовился из-за статуса памятника архитектуры.

Получить комментарии в Башкирском кооперативном техникуме и Башпотребсоюзе не удалось.

Идэль Гумеров