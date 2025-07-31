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Миллиардер из Магнитогорска хотел удалить первый альбом Гуфа со всех площадок

Музыкальный продюсер Антон Пронин может отказать магнитогорскому миллиардеру, совладельцу компании «Технониколь» Игорю Рыбакову в покупке прав на дебютный студийный альбом российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), сообщает URA.RU. Ранее бизнесмен заявил, что приобретает «Город Дорог», чтобы удалить его со всех площадок.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Антон Пронин прокомментировал, что негативно относится к идее удаления альбома из сети. По его словам, он может отменить сделку и продать права на «Город Дорог» другому желающему.

Бизнесмен Игорь Рыбаков о своих намерениях удалить альбом заявил в собственной официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По его словам, «Город Дорог» романтизирует маргинальный образ жизни.

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл "Город Дорог", который романтизировал подобный образ жизни»,— прокомментировал Игорь Рыбаков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Игорь Рыбаков планировал купить музыкальный альбом за 95 млн руб. По словам Антона Пронина, актив приносит около 5-6 млн руб. в год.

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