Магнитогорский миллиардер выкупает права на первый альбом Гуфа

Совладелец корпорации «Технониколь» и музыкант Игорь Рыбаков (родом из Магнитогорска) выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора «Монолит Рекордс» Антона Пронина права на дебютный студийный альбом российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Сумма сделки составляет 95 млн руб., сообщает PR-директор господина Рыбакова Глеб Климентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый релиз участников группы CENTR (основана Алексеем Долматовым) «Город Дорог» выпустили в 2007 году.

«"Город Дорог" — альбом, который я когда-то давно заслушивал, что называется, до дыр. И когда у меня на YouTube-канале Антон Пронин озвучил предложение о его продаже, меня это заинтересовало. Три года назад я хотел сделать фит с Гуфом, но тогда мы не смогли договориться по условиям», — отметил Игорь Рыбаков.

Как подчеркивает Антон Пронин, сделка поможет зафиксировать прибыль. Сейчас доходность актива составляет для него 15-16%. Часть средств от продажи пойдет на поддержку реабилитационного центра наркозависимых людей.

Виталина Ярховска