Глеб Никитин не поддержал льготное питание школьников из многодетных семей

Губернатор Нижегородской области предварительно не поддержал инициативу депутатов заксобрания о бесплатном горячем питании учеников 5-11 классов из многодетных, малоимущих и приемных семей. Он считает, что если средства на эти цели и появятся, то лучше направить их на другую поддержку граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова подняла вопрос на заседании 31 июля 2025 года, где губернатор представил отчет за прошлый год. Она напомнила, что законопроект по-прежнему находится на рассмотрении, на его реализацию в 2026 году предварительно требуется дополнительно 514 млн руб. Как писал «Ъ-Приволжье», проект закона комитет подготовил в 2024 году, он предусматривал начало действия льготы в текущем году. Однако на пленарное заседание законопроект так и не вынесли.

Сейчас на учеников 5-11 классов многодетным семьям выплачивают компенсацию 1059 руб. в месяц. По подсчетам депутатов, ее хватает примерно на 10 дней, поэтому они и выступили с инициативой обеспечить питание в натуральном выражении, на что потребуется больше расходов. Всего требуется в год более 700 млн руб., часть этой суммы компенсировалась бы за счет средств, предусмотренных на существующие выплаты. Сейчас на компенсацию расходов по питанию заложено 600 млн руб.

Губернатор отметил, что правительство уходит «от россыпи отраслевых мер поддержки, имеющих целевой характер», а люди должны увеличивать свои возможности за счет нецелевой поддержки. Он напомнил, что «в беспрецедентном» объеме предусмотрели расходы на поддержку семей при рождении ребенка. По мнению губернатора, если семья решит, что эти деньги надо потратить на питание, она потратит их на питание.

Что касается многодетных семей, которые не планируют заводить еще детей, Глеб Никитин обозначил, что их поддерживают через соцконтракты и иные механизмы.

Вопрос будут обсуждать в сентябре при обсуждении бюджета на 2026 год. Губернатор предложил подождать и посмотреть на возможности бюджета. «Но мое мнение такое: если у нас ресурс будет такой, в размере 514 млн рублей, то мы бы их направили на социальные выплаты нуждающимся нецелевого характера»,— подытожил губернатор.

Галина Шамберина