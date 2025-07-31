ВТБ сократил чистую прибыль во втором квартале на 10%

Во втором квартале 2025 года чистая прибыль банка ВТБ (MOEX: VTBR) уменьшилась на 10%, до 139,2 млрд руб. в сравнении со вторым кварталом прошлого года. При этом чистая прибыль за первое полугодие выросла на 1,2%, до 280,4 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Этот результат оказался выше оценок аналитиков, которые во втором квартале ожидали сокращение чистой прибыли по МСФО на 21,7%, до 121,1 млрд руб.

Чистый процентный доход во втором квартале сократился на 30%, до 94,2 млрд руб., за первое полугодие снижение составило более 49%, до 146,8 млрд руб. Вместе с тем чистый комиссионный доход во втором квартале текущего года вырос на 20%, до 72,9 млрд руб. В первом полугодии показатель увеличился на 29,5%, до 145,6 млрд руб.

Кредитный портфель до вычета резервов на 30 июня 2025 года составил 23,928 трлн руб., увеличившись на 0,7% с начала года (по сравнению с 23,764 трлн руб. на 31 декабря 2024 года). При этом на 30 июня 2025 года общая сумма неработающих кредитов составила 980,1 млрд руб., или 4,1% от общего портфеля кредитов. При этом в первом полугодии 2025 года расходы на резервы выросли на 74,8%, до 109,8 млрд руб.

Общее годовое собрание акционеров ВТБ, состоявшееся в июне 2025 года, приняло решение выплатить дивиденды за 2024 год по обыкновенным акциям, а также по привилегированным акциям первого и второго типа в размере 275,8 млрд руб.

В мае 2025 года банк привлек субординированный депозит от Федерального казначейства со сроком погашения в 2049 году. По состоянию на 30 июня 2025 года он составил 93,4 млрд руб.

Ольга Базутова