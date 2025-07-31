В Уфе 17-летний подросток обвиняется в госизмене и подготовке к диверсии

В Уфе 17-летний подросток обвиняется в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК РФ). Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, фигурант уголовного дела с сентября 2024-го по февраль 2025 года через интернет-мессенджер передавал неустановленному лицу сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждений и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани. За это он получал от одной до 65 тыс. руб. Собранная информация, по версии следствия, «предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики»,— отмечается в пресс-релизе.

Суд арестовал обвиняемого по ходатайству следователя. Следователи устанавливают личность организатора преступной деятельности.

Наталья Балыкова