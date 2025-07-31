Российская армия взяла Часов Яр

Город Часов Яр в ДНР взят российскими войсками. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, город перешел под контроль ВС РФ «в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении».

29 июля Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции на данном направлении и нанесли «поражение живой силе и технике» противника в районах нескольких населенных пунктов, включая Часов Яр.