Российская армия взяла Часов Яр
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР
Город Часов Яр в ДНР взят российскими войсками. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, город перешел под контроль ВС РФ «в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении».
29 июля Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции на данном направлении и нанесли «поражение живой силе и технике» противника в районах нескольких населенных пунктов, включая Часов Яр.