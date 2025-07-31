Глава Кочево обжаловал домашний арест

Пермский краевой суд сегодня рассмотрит апелляцию на избранную меру пресечения главе Кочевского округа Александру Юркину, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин.

Фото: Дмитрий Астахов Александр Юркин.

Фото: Дмитрий Астахов

Жалобу будет рассматривать судья Ольга Клементьева.

Напомним, глава Кочево был задержан 22 июля на своем рабочем месте. По версии следствия, господин Юркин и другие лица из администрации округа организовали приобретение 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму не менее 56 млн руб. При этом квартиры не отвечают требованиям законодательства, а ряд из них имеют дефекты конструкций и непригодны для проживания. Таким образом, были нарушены права детей-сирот на предоставление жилья.

23 июля Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Юркину меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты господина Юркина просили суд избрать ему более мягкую меру пресечения — в виде подписки о невыезде.