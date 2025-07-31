Бывший замминистра здравоохранения Камчатки осужден за взятки на 14 лет колонии

Суд на Камчатке признал виновным в коррупции при реализации нацпроекта бывшего замглавы краевого минздрава региона, сообщили «Ъ» в СУ СКР по региону. За получение и дачу взяток (ст. 290 и ст. 291 УК) чиновник приговорен к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. Также он лишен на семь лет права занимать ряд должностей в госорганах и учреждениях. Речь идет о бывшем замминистра Викторе Еперине.

Судом установлено, что чиновник в декабре 2020 года получил от местного предпринимателя через посредника взятку в размере 500 тыс. руб. За эти деньги он обещал обеспечить участие компаний предпринимателя в поставке средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения региона, а также общее покровительство его фирмам.

В мае-октябре 2023 года фигурант с двумя местными предпринимателями получили частями взятку в размере 8 млн руб. от руководства предприятия из Хабаровского края за незаконные действия при исполнении госконтрактов нацпроекта «Здравоохранение» по поставке медоборудования для больниц, а также за покровительство компании. Помимо этого, в сентябре 2023 года они же передали 4 млн руб. должностному лицу минздрава региона, чтобы тот закрывал глаза на незаконную деятельность обвиняемого, а также за общее покровительство коммерсантам. Однако, получатель той взятки действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Представители осужденного заявили «Ъ», что его защита намерена обжаловать приговор, который считает несправедливым.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский