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Иркутские таможенники пресекли вывоз антикварного жарового самовара

Сотрудники Иркутской таможни обнаружили в багаже авиапассажира незадекларированный 7-килограммовый самовар времен Российской империи. Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений), сообщили в ведомстве.

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Фото: Иркутская таможня - Сибирское таможенное управление

Фото: Иркутская таможня - Сибирское таможенное управление

Фото: Иркутская таможня - Сибирское таможенное управление

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Фото: Иркутская таможня - Сибирское таможенное управление

Фото: Иркутская таможня - Сибирское таможенное управление

Фото: Иркутская таможня - Сибирское таможенное управление

Обнаружить самовар удалось с помощью досмотровой рентген-техники. Изделие имеет надписи: «Уставъ высочайше утв. 10 апр. 1898 г» и «Товарищество паровой самоварной фабрики наслъдниковъ Васiлия Степановича Баташева въ г. Тулъ». Такой жаровой самовар, как установили таможенные эксперты, выпускался с 1898-го по 1918 год.

Как пояснил правонарушитель, самовар он приобрел в качестве сувенира для родственников. Приборы бытового назначения, созданные 100 лет назад и более, относятся к культурным ценностям и подлежат обязательному письменному декларированию, пояснили в Иркутской таможне. Разрешение на их транспортировку выдает Минкульт России.

Михаил Кичанов

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