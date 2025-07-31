Дуров: пользователю Telegram предложили выкупить его никнейм за $25 млн

Владельцу никнейма @crypto в мессенджере Telegram предложили выкупить его цифровое имя за $25 млн. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, ник был приобретён пользователем два с половиной года назад за сумму в $350 тыс. За это время его цена выросла в 70 раз.

Павел Дуров отметил, что пользователь стал одним из первых в проекте TON, блокчейн-платформе, которая поддерживает смарт-контракты и обеспечивает полное владение цифровыми активами без участия посредников и риска конфискации. «Telegram — единственная крупная социальная платформа, которая рассматривает пользователей как свободных людей с неотъемлемыми правами»,— написал он.

По его словам, уникальные никнеймы в интернете, подобные @crypto, становятся новыми экономическими активами, сравнимыми с NFT, и служат символом возможностей цифровой эпохи, связанных с блокчейн-технологиями и криптовалютами.