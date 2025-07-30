Умер прямой потомок Трубецких и Голициных князь Александр Трубецкой

Александр Трубецкой, потомок княжеских родов Трубецких и Голицыных, умер в 78 лет. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев в своем Telegram-канале. Причина смерти не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Трубецкой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Трубецкой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Малофеев назвал Александра Трубецкого «простым в общении и душевным человеком». По его словам, несмотря на то, что он родился в Париже, «князь Трубецкой всю жизнь стремился на Родину». Его похоронили в России, добавил Константин Малофеев.

«Александр Александрович часто рассказывал, как во французском окружении родители говорили с ним только по-русски, внушая мысль: "Несмотря на то что мы живем не в России, мы — русские". Эту же мысль он передал своим детям"»,— написал господин Малофеев.

Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Его дед — Евгений Трубецкой — был историком философии, участвовал в Гражданской войне. Также Александр был внучатым племянником философа и ректора Московского императорского университета Сергея Трубецкого.