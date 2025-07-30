Линдси Грэм дал России совет по поводу санкций

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям. Однако, добавил он, президент Дональд Трамп «меняет правила игры» и планирует ввести санкции против торговых партнеров России, покупающих ее нефть и газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Политик обратился к РФ с советом. «Возможно, вам стоит в ближайшее время связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому так же легкомысленно, как вы»,— написал он в соцсети Х.

Господин Грэм также добавил, что большинство членов американского конгресса, включая республиканцев и демократов, готовы поддержать Дональда Трампа в этом шаге.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает дедлайн для заключения мирного соглашения по Украине до десяти дней. Если по истечении этого срока мир на Украине не будет достигнут, он намерен ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Подробнее — в материале «Десять дней, которые не принесут мир».