Петербургский провайдер AirNet сообщил о масштабной DDoS-атаке украинских хакеров

Крупный петербургский интернет-провайдер AirNet сообщил о крупной DDoS-атаке со стороны хакеров «IT ARMY of UKRAINE», сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В результате случилась авария на всей сети, над решением проблемы работают специалисты Роскомнадзора и магистрального провайдера.

В компании принесли пользователям извинения за доставленные неудобства и подчеркнули, что никто не застрахован от подобных ситуаций. В AirNet пообещали оповестить клиентов, как только доступ к услугам возобновится.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о сбоях в работе мобильного приложения Т-Банка, аптечной сети «Столички» и во всех филиалах A-fitness и Alex-fitness по Петербургу. Незадолго этого хакеры взломали сервера «Аэрофлота». Это привело к многочисленным задержкам и отменам рейсов.

Андрей Маркелов