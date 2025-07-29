Петербуржцы пожаловались на невозможность зайти в мобильное приложение Т-Банка

Жители Петербурга пожаловались на массовые сбои в работе приложения Т-Банка. Соответствующие сведения приводит сервис Downdetector. Неполадки начались около половины третьего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Почти 1700 негативных отзывов связаны с невозможностью зайти в приложение, совершить переводы, пополнить баланс. В городе на Неве зафиксировали 11% от общего числа жалоб, в Москве — 7%, в Нижегородской, Московской и Ленинградской областях по 5%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в работе сети аптек «Столички» произошел сбой, в результате некоторые точки в Петербурге и Москве оказались закрыты по техническим причинам.

Андрей Маркелов