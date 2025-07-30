Жара и туристы подняли энергопотребление на юге России до нового максимума

Энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея установили исторический рекорд потребления электроэнергии — 6 547 МВт. Об этом сообщает Системный оператор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новый абсолютный максимум зафиксирован 30 июля при среднесуточной температуре плюс 30,2 градуса Цельсия. Показатель превысил предыдущий рекорд, установленный 17 июля 2024 года, на 439 МВт.

Летние максимумы энергопотребления также обновили 30 июля Кабардино-Балкарская Республика и Северная Осетия. В КБР показатель составил 348 МВт, превысив предыдущее значение на 12 МВт. В Северной Осетии — 311 МВт, что на 13 МВт больше прежнего рекорда.

Днем ранее, 29 июля, новый летний максимум электропотребления установили Крым и Севастополь — 1 687 МВт. Это на 85 МВт выше показателя июля 2024 года.

«Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды», — пояснили в Системном операторе.

Лия Пацан