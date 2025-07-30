«Единая Россия» начала собирать дроны и планшеты для участников СВО

«Единая Россия» и Центр беспилотных систем и технологий запустили сбор оборудования на нужды участников специальной военной операции (СВО) в мобильном приложении партии ВВЕРХ. Об этом сообщила пресс-служба партии сегодня, 30 июля.

Согласно сообщению, передать бойцам СВО технику и другое оборудование можно будет до 1 сентября, а сбор доступен для пользователей платформы ВВЕРХ. По словам руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, запуск инициативы связан с тем, что в региональные исполкомы партии регулярно обращаются желающие «не просто поддержать парней на передовой, но и нарастить системную гражданскую помощь бойцам» и «внести свой вклад в достижение нашей общей победы, даже находясь в тылу».

Единоросс предложил передавать участникам СВО «все, что может пригодиться военнослужащим на передовой»: от рыболовных сетей, которые бойцы используют для создания заграждений от дронов, до планшетов, ноутбуков, кабелей и другого оборудования. Господин Сидякин также пообещал, что все собранное «Единая Россия» передаст военнослужащим в сентябре.

Божена Иванова