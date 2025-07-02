Михаил Смирнов может покинуть правительство Самарской области

Как стало известно «Ъ-Волга», первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов может покинуть свой пост. Также, вероятно, в отставку уйдет и глава регионального минтранса Сергей Карпов.

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По информации источника в областном правительстве, с кандидатурой на пост главы кабинета министров еще ничего не ясно. «Не исключено, что обе должности будет совмещать губернатор Вячеслав Федорищев. Также существует вероятность, что правительство может возглавить кто-то из местных кадров», — заявил источник.

Михаил Смирнов занял пост врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области 1 августа прошлого года, а после победы Вячеслава Федорищева на выборах главы региона был утвержден в данной должности. Ранее он возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара». Также господин Смирнов являлся депутатом Самарской губернской думы от «Единой России», членом комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству и по сельскому хозяйству.

Сергей Карпов возглавил региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в ноябре прошлого года. Чиновник ранее занимал аналогичную должность в республике Крым, но в 2020 году глава республики Сергей Аксенов отправил министра в отставку из-за неудовлетворительной организации ремонта дорог. С 2021 по 2022 год Сергей Карпов занимал должность начальника ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Летом 2023 года он был назначен руководителем ФБУ «Агентство автомобильного транспорта». На последнем оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев раскритиковал Сергея Карпова за множество жалоб на работу муниципального транспорта в Сызрани.

Евгений Чернов