Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов ушел в отставку

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов подал в отставку. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О том, что Сергей Карпов, вероятно, скоро покинет пост министра, «Ъ-Волга» стало известно в начале июля.

Самарское министерство транспорта господин Карпов возглавил в ноябре прошлого года. В прошлом чиновник занимал аналогичную должность в республике Крым, но в 2020 году глава республики Сергей Аксенов отправил министра в отставку из-за неудовлетворительной организации ремонта дорог. С 2021 года по 2022 год Сергей Карпов занимал должность начальника ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Летом 2023 года был назначен руководителем ФБУ «Агентство автомобильного транспорта».