На Невском проспекте вместе с асфальтом обновят инженерные коммуникации

Параллельно с ремонтом дорожного полотна на Невском проспекте будет идти обновление инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) приступит к замене асфальта и сопутствующим работам на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания в ближайшее время. Чтобы не перекрывать движение несколько раз, было принято решение параллельно начать замену пожарных гидрантов и элементов водопроводной арматуры, а также обновление железобетонных конструкций. Этим будет заниматься ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Всего будет отремонтирован 31 колодец: 17 водопроводных и 14 канализационных. Здесь будет проведен планово-предупредительный ремонт, требующий больше усилий и контроля. На всем участке проведения работ будут заменены крышки люков. К замене 6 из них предприятие уже приступило. Далее работы будут синхронизированы с этапами ремонта дорожного полотна»,— рассказали в комитете.

Подробнее о перекрытиях на время ремонта Невского проспекта — читайте в нашем материале.

Дарья Астанина