Глава Кубани предложил приостановить застройку Краснодара из-за энергоперебоев

Власти Кубани обсуждают возможность приостановки выдачи разрешений на строительство новых районов в Краснодаре из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам энергоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказал замгубернатора Евгений Пергун, в крае фиксируют нехватку около 2 ГВт мощности. Несмотря на дефицит, продолжается выдача разрешений на строительство и подключение новых микрорайонов, что усугубляет нагрузку на энергосистему.

«А зачем строим? Нет электричества. Но давайте по-честному тогда всё это просто остановим. В Новороссийске же мы остановили. Давайте тогда в Краснодаре то же самое сделаем. Если уважаемые, в том числе и застройщики, не хотят с нами решать проблему электродефицитности, перебоев с электричеством, с водой и тому подобное, так же не бывает»,— заявил господин Кондратьев.

Губернатор края подчеркнул, что ресурсоснабжающие организации должны в первую очередь обеспечить надежное электроснабжение действующих потребителей.

Анна Гречко