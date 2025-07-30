Основное юрлицо «Главпродукта» с орловскими активами перешло государству

Собственником основного юрлица ГК «Главпродукт» с активами в Орловской области — московского ООО «Промсельхозинвест» — в начале недели стала Российская Федерация. Права учредителя осуществляет Росимущество. Информация об этом отражена в ЕГРЮЛ. С 2014 года владельцем компании указывалась американская Universal Beverage Company.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В середине июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов владельца «Главпродукта» и гражданина США Леонида Смирнова. Как выяснил надзор, в 2009 году господин Смирнов перевел активы на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000. Затем в 2022–2024 годах под видом распределения чистой прибыли в американский JP Morgan Chase Bank N.A. был переведен эквивалент 1,4 млрд руб.

В 2023–2024 годах президентскими указами отдельные компании ГК были переданы во временное управление Росимуществу. Однако, как выяснила Генпрокуратура, Леонид Смирнов «из мести» стал блокировать работу временной администрации, в том числе мешать поставлять продовольствие в зону СВО.

Алина Морозова