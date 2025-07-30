В Приморье будут штрафовать за кормление бездомных животных

Парламент Приморского края 30 июля принял поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях», согласно которым вводятся санкции «в области обращения с животными без владельцев». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За воспрепятствование отлову безнадзорных животных «специализированным службам и организациям» предусматривается штраф в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Запрещается кормить бездомных собак с рук в общественных местах. За такое нарушение граждан сначала будут предупреждать. При повторных нарушениях — штрафовать на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Кошек можно кормить с рук «в любых местах Приморского края». Однако оставлять для них, как и для собак, еду в общественных местах запрещено. За первое правонарушение гражданам грозит предупреждение, за повторное — штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Увеличиваются также штрафные санкции за самовыгул домашнего животного. Административное взыскание составит на граждан от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ранее было 1,5–2 тыс. руб.).

Алексей Чернышев, Владивосток