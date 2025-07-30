В Госдуме предложили ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Господин Чернышов разработал законопроект и направил на заключение в правительство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима,— говорится в пояснительной записке.— Однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки».

По задумке автора инициативы, мера освободит мать от части бытовых и физических нагрузок. Это необходимо для восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного грудного вскармливания.

Борис Чернышов считает, что вовлечение мужчины в уход за новорожденным будет способствовать укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений.

В России существуют различные меры поддержки семей. Среди них — материнский капитал, налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми и социальный контракт. Также предусмотрено увеличение доступности жилья за счет семейной ипотеки, ликвидации аварийного жилья и развития индивидуального жилищного строительства.

О демографической политике России — в материале «Ъ» «От семьи ждут умножения».