МВД опровергло данные о скором запрете в России автомобилей с правым рулем

Министерство внутренних дел опровергло сведения о скором запрете покупки, продажи и эксплуатации автомобилей с правым рулем. Представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ирина Волк уточнила, что в рамках новой стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года планируется сосредоточиться на просветительской работе с водителями таких автомобилей. Также будут разработаны механизмы для адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей правого руля.

В проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, с которой ознакомился ТАСС, предусматривается пересмотр подходов к допуску транспортных средств с правым рулем на основе оценки рисков. В документе отмечается, что импорт автомобилей из восточных стран, где преобладают машины с правым рулем, привел к увеличению аварийности. В 2024 году такие ДТП составили более десятой части всех аварий.