Фильтр вышел коммунистам боком

Кандидат в губернаторы Ленинградской области от КПРФ Лариса Мухина получила протокол об административном правонарушении, пытаясь преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Коммунистка опубликовала в соцсетях ролик, в котором посетовала на сложности со сбором подписей в поддержку своего выдвижения, а уже через несколько дней полиция обнаружила в ее действиях нарушение порядка распространения агитационных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам госпожи Мухиной, 28 июля ее вызвали в ОВД по Кингисеппскому району, где вменили распространение агитационных материалов с нарушением требований избирательного законодательства (ст. 5.12 КоАП РФ, предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.). Протокол будет рассмотрен в Кингисеппском горсуде 31 июля.

Поводом стала встреча в районном комитете партии 12 июля, на которой его члены обсуждали предвыборную кампанию: дизайн буклета коммунистки, а также ситуацию с «муниципальным фильтром» (для регистрации нужно собрать в поддержку кандидата не менее 144 подписей муниципальных глав и депутатов). По словам госпожи Мухиной, спустя три дня выяснилось, что буклет вызвал нарекания со стороны избиркома, поэтому тираж пришлось печатать заново. Однако в полиции считают, что агитационный материал уже был распространен на встрече.

Лариса Мухина полагает, что триггером к ее преследованию стал ролик, который она опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» 17 июля. На этой записи муниципальные депутаты от КПРФ рассказывают об организованном сборе подписей в поддержку других кандидатов. «Сняли сюжет, где рассказали, как запрещают голосовать за меня и о том, как врут, что КПРФ не выставила никого из кандидатов»,— объяснила она “Ъ”.

Напомним, помимо госпожи Мухиной на выборы губернатора Ленинградской области выдвинулось восемь человек: действующий глава региона Александр Дрозденко («Единая Россия»), депутат Заксобрания Ленобласти Андрей Лебедев (ЛДПР), депутат Магаданской облдумы Игорь Новиков («Справедливая Россия — За правду»), депутат алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович («Коммунисты России»), предприниматель Сергей Лисовский («Зеленые»), депутат горсовета Мурино Алексей Федоров («Родина»), председатель СНТ Максим Вишневский («Гражданская инициатива») и безработный Виктор Перов (Партия социальной защиты).

Избирком уже зарегистрировал господ Лебедева, Новикова, Малинковича и Лисовского. Остальные, включая губернатора Дрозденко, документы в комиссию пока не принесли. На это у них есть срок вплоть до 18 часов 30 июля. По словам госпожи Мухиной, собрать нужное количество подписей ей так и не удалось.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Андрей Прах