ПСБ сократил чистую прибыль по РСБУ на 23% и нарастил резервы в 29 раз

Промсвязьбанк (ПСБ) за первое полугодие сократил чистую прибыль до 72,9 млрд руб. В аналогичный период за прошлый год сумма чистой прибыли составляла 97 млрд руб., что на 23,7% больше, следует из данных в отчете.

Также в отчетности ПСБ говорится, что банк нарастил расходы на резервы до 47 млрд руб. В прошлом году сумма резервов составляла 1,6 млрд руб. Это повлияло на снижение чистых процентных доходов. Они сократились на 10% до 168,8 млрд руб., по сравнению с 187,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

В мартовской отчетности по международным стандартам за 2024 год Промсвязьбанк показал существенное снижение чистой прибыли — на 44% до 65,3 млрд руб. Это произошло на фоне роста чистых процентных и комиссионных доходов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Промсвязьбанк потратился на ОПК».