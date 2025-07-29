Число жалоб россиян на банки в первом полугодии выросло на 28,6%

Количество жалоб россиян на банки в январе-июне 2025 года выросло на 28,6%. Из отчета Банка России следует, что за этот период от граждан поступило 111,7 тыс. претензий.

Чаще всего жалобы связаны с блокировкой операций, счетов и банковских карт, а также с приостановкой дистанционного банковского обслуживания, объяснили в Центробанке. Такие меры финансовые организации принимают для борьбы с мошенничеством.

При этом во втором квартале года число жалоб снизилось по сравнению с первым. По данным ЦБ, в апреле-июне показатель уменьшился на 7% с января-марта. Также регулятор отметил, что в первом полугодии россияне почти вдвое реже жаловались на навязывание дополнительных услуг при кредитовании.