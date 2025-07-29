РКН не нашел признаков DDos-атак на сети «Неофарм», «Столичка» и «Семейный доктор»

Роскомнадзор (РКН) не обнаружил признаков DDoS-атак при изучении сбоев в работе сетей аптек «Неофарм», «Столичка» и клиники «Семейный доктор». Об этом в пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новостям». Сейчас РКН выясняет причины произошедшего.

О проблемах в работе сервисов сети стало известно сегодня. Причина сбоя пока неизвестна. Компания «Медицина АльфаСтрахования» сообщила, что проблемы у ООО «Медицинская клиника "Семейный доктор"» возникли из-за хакерской атаки. За последний месяц сразу несколько крупных российских компаний, включая «Аэрофлот», испытали серьезные проблемы в работе из-за кибератак.

Подробнее о сбоях — в материале «Фармацевтов атаковали вирусами».