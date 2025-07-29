В работе сети аптек «Столички» произошел сбой: некоторые точки оказались закрыты

Некоторые офлайн-точки сети аптек «Столички» закрылись по техническим причинам. Как убедился корреспондент «Ъ-СПб», аптека на Суворовском проспекте, 3/5, в Петербурге не работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Коммерсант-СПб» Фото: «Коммерсант-СПб»

Бронирование товаров на сайте сети также недоступно, сообщается на сайте «Столичек». Временно не работает и просмотр данных о программе лояльности.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы скоро откроемся»,— говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, за минувший час (информация актуальна на 15:02) пользователи оставили 19 жалоб, за сутки — 714.

Дарья Астанина